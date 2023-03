Cimitero civico, c’è il progetto

La giunta di Tolentino ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’impianto elettrico nella parte sud-ovest del cimitero civico. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere tolentinate Luigi Tega; l’importo dell’opera è pari a 99mila euro. "L’impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive risale alla costruzione dell’area stessa (anni 1960-1970) – afferma l’ente – e inizia a presentare gravi problemi di degrado e malfunzionamento, con interruzioni del servizio in vari punti. È quindi necessario intervenire il prima possibile, al fine di evitare incidenti".