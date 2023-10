Cimitero comunale, gli orari di apertura e le raccomandazioni dell’amministrazione

Con il cambio dell’ora legale viene modificato anche l’orario del cimitero comunale, a Tolentino. Fino a domani sarà aperto al pubblico dalle 7 alle 19 con orario continuato, mentre da domenica dalle 7 alle 18 (sempre con orario continuato). In concomitanza con le festività dedicate ai defunti del 2 novembre, il Comune raccomanda di servirsi dei parcheggi e di non accedere con la propria auto all’interno del cimitero se non strettamente necessario.