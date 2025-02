Cimitero danneggiato, partono i lavori

Sono appena iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulle campate più danneggiate del cimitero di Porto Recanati, dove da tempo erano crollati pezzi di calcinacci per via delle infiltrazioni d’acqua. La situazione del camposanto era già stata sollevata nel 2021. Ai tempi Cristian Buffarini, titolare dell’omonima impresa funebre, aveva depositato un esposto alla procura di Macerata per denunciare lo stato di degrado con cornicioni e campate che cadevano a terra. Mentre a dicembre del 2023, un’area dietro al cimitero era stato messa sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Ancona, perché lì erano stati sotterrati degli scarti edili. E la procura aveva aperto un fascicolo con l’accusa di discarica abusiva, a carico di ignoti, per tentare di risalire ai responsabili.

Ma adesso partirà un intervento per migliorare la situazione ormai precaria del cimitero. "Sono in corso i lavori di ampliamento dei loculi – afferma il sindaco Andrea Michelini –. Il progetto prevede il completamento del blocco 1 della campata 86, situata sul lato sud del nuovo cimitero. Il costo ammonta a 213.431 euro, mentre l’importo contrattuale, dopo il ribasso d’asta, è di 167.056 euro. L’impresa esecutrice è la Isp Engineering di Camerano. La conclusione dei lavori è prevista per il 20 giugno. Parallelamente – sottolinea ancora – è in corso la manutenzione straordinaria su diverse aree del cimitero centrale, tra le campate 21, 32, 55 e 57 e i blocchi 26 e 27. Queste strutture, realizzate negli anni Novanta, necessitavano di interventi di ripristino per risolvere problemi di degrado causati da infiltrazioni d’acqua, umidità e usura dei materiali". Non a caso, secondo il primo cittadino, è arrivato il momento di risanare quei luoghi.

"Le operazioni riguardano la sostituzione dei pannelli di copertura, la pulizia e il ripristino del calcestruzzo ammalorato – riprende ancora il sindaco Michelini –. Inoltre, si sta procedendo con il ripristino degli intonaci, la tinteggiatura delle opere in calcestruzzo e la riparazione del manto impermeabile. Nei blocchi 26 e 27, nella parte centrale, si sta effettuando la pulizia delle superfici e la rimozione del calcestruzzo danneggiato. Le parti strutturali saranno ripristinate con iniezioni di resina, i pilastrini riprofilati, mentre le superfici rivestite in mattoncini saranno riparate. Infine si procederà con il rifacimento del manto impermeabile per prevenire ulteriori infiltrazioni".

Giorgio Giannaccini