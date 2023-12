Cimitero di Castel Murato, entro fine mese iniziano i lavori

Partiranno entro questo mese gli interventi di messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie del cimitero monumentale di Castel Murato, a Ussita. Il settore Suam (Stazione unica appaltante) lavori pubblici della Regione ha aggiudicato infatti i lavori per la prima fase di riparazione post-sisma, che ha un importo stimato di 2.850.000 euro. Gravemente danneggiato dal terremoto 2016, questo cimitero rappresenta una memoria storica e architettonica importante per tutto il comprensorio. Le forti scosse avevano causato anche lo smottamento del versante su cui insiste l’unica strada di accesso, nonché la distruzione totale del borgo storico di Castelfantellino, lungo lo stesso crinale e nelle immediate vicinanze del camposanto. "Abbiamo avuto un’interlocuzione costante col sindaco Silvia Bernardini per sbloccare e risolvere le criticità che ostacolavano la partenza dei lavori – spiega il commissario straordinario Guido Castelli –. Di concerto con l’Usr Ufficio speciale ricostruzione, la Regione e lo stesso Comune, abbiamo effettuato un’opera di raccordo che ora ha portato all’aggiudicazione dei lavori, prodromo alla restituzione di questo tesoro al territorio montano". Questo cimitero monumentale ospita 800 salme; nel maggio 2019 era stata segnalata addirittura la presenza di cinghiali che scorazzavano tra le tombe. La salma del cardinale Pietro Gasparri, diplomatico e segretario di Stato della Santa Sede, prima si trovava qui ma da qualche anno è stata trasferita nella cripta del duomo di Camerino. Ma l’impegno preso dall’arcivescovo Francesco Massara, con la famiglia dell’alto prelato, è quello di riportare le spoglie nel suo paese natale.