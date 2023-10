Cimitero di Montarice, bus navetta e divieto di sosta alle auto

Divieto di sosta con rimozione forzata, nei dintorni del cimitero di Montarice, ma anche un servizio di bus navetta gratuito per le festività di Ognissanti. Sono queste le misure prese dal sindaco Andrea Michelini, tramite un’ordinanza emessa ieri mattina dal comandate della polizia locale Sirio Vignoni. Tant’è che le nuove disposizioni di viabilità scatteranno già da stamattina e dureranno fino a giovedì. A darne notizia è stato proprio il primo cittadino portorecanatese, attraverso un post sulla propria pagina istituzionale Facebook "Andrea Michelini – sindaco di Porto Recanati". "In particolare oggi, domani (festa di Ognissanti) e giovedì (commemorazione dei defunti) è vietata la sosta, con rimozione forzata, nel tratto di via Montarice lato sud, in prossimità e in corrispondenza del cimitero – scrive Michelini sul social network –. Inoltre sia domani che giovedì, dalle 9 alle 17, è istituito il senso unico di circolazione nel tratto di via Montarice, compreso tra l’incrocio con via La Pira e quello con via Dei Tigli in direzione est-ovest".

Allo stesso tempo, però, il sindaco Michelini fa sapere che ci sarà per l’occasione un bus navetta, in modo da collegare il centro urbano con la zona del cimitero. "Oggi, domani e giovedì – sottolinea ancora nel post Facebook –, il Comune di Porto Recanati mette a disposizione della cittadinanza un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere il cimitero". Nello specifico, il bus navetta sarà attivo ogni giorno dalle 8.30 fino alle 16.50.