Cimitero di Porto Potenza: "Cavi penzolanti, vergogna infinita"

"Nel cimitero di Porto Potenza il tempo passa, ma la vergogna resta". E’ questo l’ennesimo affondo del Pd locale, che torna a parlare della situazione del camposanto cittadino. "A inizio 2023, di fronte al disastro nella gestione dei cimiteri, l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, replicava piccata che questa giunta non aveva sbagliato nulla a livello di programmazione – scrivono i dem in una nota –. E alle proteste dei cittadini per l’installazione di loculi in vetroresina nella cappellina del cimitero di Porto Potenza, sempre l’assessore Isidori ribatteva con orgoglio che quella era una ‘soluzione definitiva, dall’opposizione solo sciacallaggio’. Ecco, dopo parecchi mesi, niente lapidi, ma cavi che penzolano orribilmente dappertutto, nessun supporto per vasetti e lumini, cittadini costretti a inventarsi soluzioni a base di nastro adesivo, degne di Art Attack, per poter omaggiare i propri cari con un semplice fiore". E per il Pd si tratta di "una vergogna infinita, che ha portato molti cittadini a manifestarci tutto il loro disappunto e rabbia. Chiediamo che fine ha fatto il famoso bando (pubblicato e subito revocato a fine 2020) per l’affidamento dei servizi cimiteriali, che di proroga in proroga (l’ultima ad aprile 2023) non ha mai visto la luce".