Cimitero: il Comune mantiene la gestione

Dopo la spaccatura che si è creata in maggioranza, in particolare tra la fronda leghista e quella di Fratelli d’Italia, l’amministrazione ha deciso di ritirare la proposta di project financing per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali. Il Comune, quindi, continuerà a gestire direttamente il cimitero. "La giunta ha deliberato la rivalutazione della scelta strategica - si legge in una nota di ieri -. Sull’argomento si è sviluppato un ampio dibattito politico incentrato sull’opportunità di esternalizzare la gestione complessiva dei servizi cimiteriali in alternativa alla scelta della gestione diretta da parte del Comune, eventualmente con il supporto di alcuni appalti di servizi eo forniture esterni. Approfondimenti e valutazioni hanno fatto maturare l’orientamento di non proporre al Consiglio comunale la proposta di project manifestando l’intenzione di proseguire con l’attuale gestione dei servizi cimiteriali in modo diretto da parte del Comune, in considerazione della delicatezza che caratterizza i servizi stessi senza dimenticare la possibilità di scongiurare l’aumento delle tariffe, non opportuno nell’attuale congiuntura economica". A far "scoppiare il caso" era stato in commissione il consigliere Roberto Cherubini (Movimento 5 stelle) che aveva sottolineato alcuni punti poco chiari del project. Intervento che aveva portato anche Fratelli d’Italia ad astenersi dal voto in commissione. Pochi giorni dopo era stato il vicesindaco Francesca D’Alessandro a chiedere che il Consiglio comunale convocato in via straordinaria per l’approvazione del project venisse rinviato.