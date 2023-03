Cimitero, in arrivo 70 nuovi loculi: "Così rispondiamo alle esigenze"

Per la fine di questo mese arriveranno 70 nuovi loculi in vetroresina al cimitero di Porto Potenza, che verranno installati nello spazio dell’ex chiesetta. Così l’amministrazione comunale si sta muovendo, dopo le polemiche sorte nelle passate settimane da parte dell’intera opposizione. In un comunicato congiunto, i gruppi di minoranza (5Stelle, Civico 49 e Pd) avevano denunciato che non ci sono più loculi a disposizione nel camposanto della frazione costiera e ciò sta comportando grossi disagi alla popolazione. Quindi, nei giorni scorsi, la giunta ha ufficializzato in una delibera la realizzazione di ulteriori loculi modulari in vetroresina, per un costo complessivo di 110mila euro.

"I 70 loculi arriveranno per la fine del mese e verranno installati – afferma il sindaco Noemi Tartabini –. Invece, per quanto riguarda le varie provocazioni, noi la situazione la conosciamo benissimo al punto che stiamo lavorando per rispondere a tutte le esigenze del cimitero. La programmazione purtroppo è saltata, in quanto la ditta ha iniziato più tardi per via di una serie di difficoltà che hanno tante altre imprese dello settore, e cioè problemi di rincari e compensazioni. Per questo non si sono rispettati i tempi previsti". Allo stesso tempo, il sindaco Tartabini ci tiene a sottolineare un altro aspetto: "Il fatto di utilizzare uno spazio come l’ex chiesetta, che non era più usato da tempo, ci sembra una buona soluzione. Ci permetterà di posizionare questi nuovi loculi, e non sarà un intervento temporaneo ma definitivo. Così come hanno fatto altri Comuni, la scelta dei loculi in vetroresina non è una soluzione di ripiego ma ha i suoi vantaggi, sia per i tempi di installazione che per come reagisce il loculo. Sono tecniche già sperimentate. Ripeto, non è una soluzione provvisoria ma definitiva, il tutto riutilizzando uno spazio che non venivano usato. Nel frattempo, la ditta incaricata sta lavorando sul versante est, con altri blocchi".

Giorgio Giannaccini