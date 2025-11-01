Cimitero, ingresso vietato ai cani

Quando il rispetto viene meno, servono le regole. È con questa motivazione che l’amministrazione comunale di Recanati ha deciso di vietare l’ingresso dei cani nel cimitero civico, ponendo fine a una situazione che molti cittadini avevano più volte segnalato: viali non puliti, escrementi e odori sgradevoli persino accanto alle tombe dei propri cari.

Non si tratta di mancanza di amore per gli animali, tutt’altro, sostiene il Comune. Ma il decoro di un luogo sacro, dedicato al silenzio e al ricordo, va tutelato prima di tutto. Quando la libertà di alcuni proprietari di cani si trasforma in disattenzione verso gli altri, è giusto che intervenga il Comune, come avviene già in molte altre città italiane, dove i sindaci hanno preso provvedimenti simili. C’è chi, in altre realtà, ha scelto di consentire l’accesso regolato agli animali d’affezione. Ma i fatti in questo caso avrebbero dimostrato che l’eccessiva tolleranza, in assenza di senso civico, produce solo degrado.

A Recanati la decisione è chiara e netta: all’ingresso del camposanto è comparso un cartello con la sagoma di un cane sbarrata e la scritta "Io non posso entrare". Un messaggio semplice, ma ritenuto necessario dall’amministrazione. Perché il rispetto dei defunti deve essere garantito e un divieto – quando la buona educazione non basta – diventa un atto di civiltà.