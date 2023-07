Cimitero, lavori di ampliamento

"Dopo la consegna dei primi 96 loculi, partiranno in questi giorni gli ulteriori interventi di ristrutturazione e ampliamento previsti per il cimitero di Potenza Picena". A dare novità sui lavori previsti nel camposanto è l’amministrazione comunale potentina, tramite un post sulla propria pagina istituzionale Facebook. "Il cantiere è stato affidati alla ditta Carpedil snc che procederà con la realizzazione di ulteriori 96 nuovi loculi – aggiunge sul social network il Comune di Potenza Picena –. L’intervento, dal valore economico complessivo di 200mila euro, si concluderà in 180 giorni lavorativi".