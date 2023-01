"Cimitero, pasticcio della giunta"

di Chiara Gabrielli

Dietrofront fulmineo da parte del Comune sul cimitero: prima l’annuncio della chiusura del mercoledì pomeriggio (a partire dalle 15 niente visite né tumulazioni) poi, ieri, la decisione dell’amministrazione di tenere sempre aperto. "Il problema si è creato per una temporanea mancanza di personale dovuta a pensionamenti, ferie accumulate, indisponibilità, ma ora si è trovata una soluzione, grazie anche al continuo impegno del comandante della polizia locale, Danilo Doria". Nel frattempo, dopo le tante segnalazioni arrivate dai cittadini infuriati, il capogruppo Pd, Narciso Ricotta, si era attivato depositando una mozione in cui chiedeva di far tornare la situazione alla normalità.

"Per prima cosa – spiega Ricotta – sono stati affissi i fogli con cui si informa della novità solo dalla parte del vecchio cimitero, non dalla parte del nuovo, e poi sono stati messi con una tale sciatteria… Basta guardare la data, sbagliata, riportata in fondo, il 13 gennaio 2022, oltre che il preavviso brevissimo, di appena 5 giorni". Poi, sempre sul fronte della comunicazione, "l’informazione non è stata nemmeno messa sul sito web – incalza Ricotta –, oltre a ciò non c’è stata nessuna concertazione con le pompe funebri. In cima alla lista, il disagio per i cittadini: se qualcuno muore, mettiamo, di martedì, per il funerale i familiari dovrebbero per forza aspettare fino a giovedì, a meno che non riescano a fare tutto di corsa il mercoledì mattina. Infine, il danno ai fiorai che si vedono ridotta di mezza giornata l’attività lavorativa". Per Ricotta, il comportamento del Comune indica una "gran confusione, i primis sulla gestione del cimitero, si è passati da un project in cui si voleva dare la gestione ai privati a un Consiglio urgente convocato e poi annullato. Questo (il dietrofront sulla chiusura del mercoledì pomeriggio) è l’ennesimo stop and go, si fanno passi in avanti e poi indietro, un sintomo di irrazionalità della gestione pubblica. Mi riferisco anche ai parcheggi a pagamento in zona ospedale, al prescuola a pagamento, al Capodanno in piazza. Perfino sull’ampliamento del tribunale, la giunta si è presentata in disaccordo: Iommi propone di ampliare il tribunale, Marchiori di utilizzare la scuola ex Pannaggi. Manca un coordinamento, il sindaco non è capace di far agire i suoi assessori in modo ordinato ed efficace".

Per risolvere il problema temporaneo al cimitero, sarebbero stati impiegati in parte personale del Comune e un dipendente a tempo determinato per un paio di settimane. "È solo una questione di riallineamento, non ci saranno problemi in futuro nella gestione – dice Marchiori –. Poteva verificarsi in ogni settore, anche in biblioteca, solo che le operazioni cimiteriali sono sensibili e c’è bisogno di competenze specifiche". Marchiori ricorda che il cimitero è aperto 365 giorni l’anno, "può capitare qualche difficoltà. I cittadini possono stare tranquilli, miglioreremo sia il servizio che la struttura, in sofferenza perché da 30 anni non venivano fatti investimenti significativi. In due anni invece noi abbiamo investito 500mila euro, tra la prosecuzione del muro di cinta lato ferrovia, la costruzione di un centinaio di nuovi loculi e la sistemazione di problemi strutturali. Ogni anno faremo parte dei lavori, certo che se qualcosa fosse stato fatto anche prima oggi non avremmo tanti problemi da risolvere tutti insieme".