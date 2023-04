Cimitero per animali d’affezione "Bisognerà individuare un’area"

di Lucia Gentili

All’ultimo consiglio comunale di Tolentino è stato approvato all’unanimità il nuovo regolamento di Polizia mortuaria. Tra le novità, un articolo dedicato al cimitero per animali d’affezione. Il Comune infatti è intenzionato a individuare un’area sul territorio comunale, che deve essere delimitata da apposita recinzione e situata al di fuori del centro abitato. Per la realizzazione si dovrà fare riferimento alla legge regionale del 2019; può essere creato e gestito da soggetti pubblici e privati (possono avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale messo a disposizione dalle organizzazioni di volontariato). "Non è stata ancora individuata l’area – ha spiegato il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi –, ma l’abbiamo inserito perché c’è la volontà di farlo, per chi ha gli amici a quattro zampe e perché è previsto proprio dalla normativa". Passando al cimitero cittadino e a quelli rurali di Sant’Angelo e Regnano, sono previste regole di gestione. "Il regolamento non veniva rinnovato dal 1986 – spiega Massi –. Noi, come nuova amministrazione, abbiamo deciso di prestare attenzione perché riguarda la sfera degli affetti più cari, chi non c’è più. Ho spinto affinché arrivasse in consiglio comunale, per il grande lavoro di squadra, con gli uffici, in particolare la responsabile dei servizi cimiteriali Patrizia Trombetta, e gli operatori del settore. È un tema molto sentito dalla cittadinanza, uno strumento fondamentale per dare risposte agli utenti. È la base normativa per eventuali soluzioni ad esempio nella strada di accesso nella parte superiore e per i lavori post-sisma". Nel Piano delle opere pubbliche del commissario questi sono stati finanziati con 5.151.520 euro, oltre a quelli per ripristino dei cimiteri di Regnano (180.304 euro) e Sant’Angelo (257.576 euro). "L’intervento sulla parte terremotata permetterà di recuperare loculi, a fronte di una grande carenza", conclude il presidente del Consiglio. Non sono previste modifiche per la concessione di loculi e cappelline.