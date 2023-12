Oggi, alle 21.15, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino va in scena il cine-concerto "Buster Keaton", un omaggio al maestro del cinema muto. Prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, lo spettacolo si terrà grazie al contributo del Comune e il patrocinio di Unicam. I cortometraggi "Cops", "One week" e "The boat" rivivranno sul grande schermo dell’auditorium con le musiche appositamente composte da Marco Attura, Virginio Zoccatelli e Federico Biscione, eseguite dal vivo dal Time Machine Ensemble diretto proprio dal maestro Marco Attura. "Un commento sonoro abilmente composto ed eseguito in perfetta sincronia che darà nuova vita alle tre storiche, divertenti pellicole degli anni ‘20", spiegano i promotori. "Il prezzo a 5 euro, permetterà una partecipazione aperta a tutti", aggiunge il sindaco Roberto Lucarelli.