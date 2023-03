"Cinema a porte aperte", film per riflettere sulle migrazioni

"Cinema a porte aperte", la rassegna dedicata a tematiche come la migrazione e l’inclusione sociale arriva a Macerata. Venerdì, alle 21, al cinema Excelsior, il primo appuntamento con la pellicola "Trieste è bella di notte", dei registi Matteo Calore, Stefano Collizzolli e Andrea Segre, uno spaccato sulla rotta balcanica dei migranti. Venerdì 31, sempre alle 21, al cinema Excelsior, la seconda serata con il film "Flee", del regista Jonas Poher Rassmussen, che rappresenta un inno all’uguaglianza e all’inclusione sociale. La rassegna è stata ideata con il patrocinio del Comune dalle associazioni: la Goccia Odv, Amnesty Macerata e Refugees Welcome Macerata, per fornire degli importanti spunti di riflessione sulla cultura dell’accoglienza. "Per noi l’accoglienza non è un optional – spiega Valeria Rossi, presidente dell’associazione la Goccia Odv –, ma un dovere umano. Abbiamo attiva un’esperienza di corridoi umanitari. La rassegna è l’occasione per dire che dovremmo moltiplicare i corridoi umanitari". "Agire contro il razzismo richiede un grande impegno di sensibilizzazione – sottolinea Lina Caraceni di Refugees Welcome Macerata –, sul valore della diversità come fattore di crescita. Un arricchimento attuato con gesti e azioni concrete di uguaglianza". "Il nostro obiettivo – conclude Amnesty – è creare un cambiamento nelle politiche migratorie europee". Per informazioni: 334.9532851.