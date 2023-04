Cinema d’autore Al Giometti c’è "Holy Spider"

Prosegue la rassegna "La Decima Musa" di Unitre, al multiplex Giometti di Tolentino, con il commento filmico del prof Alberto Cingolani, il contributo di Cellulopoli e il patrocinio del ministero della cultura. Ad aprile, a partire da stasera, tre pellicole cinematografiche, che raccontano il mondo femminile. Oggi, alle 21.15, è la volta del film "Holy Spider" del regista Ali Abbasi, thriller premiato nell’ultimo festival cinematografico di Cannes. La scena è ambientata a Mashhad, seconda città più grande dell’Iran e importante sito religioso; nel 2000 un serial killer locale inizia a prendere di mira le prostitute per strada, strangolandone diciassette dopo averle attirate una ad una a casa sua. Giovedì 20 aprile, sempre alle 21.15, ci sarà "Benedetta" del regista Paul Verhoeven, basato sulla vita della suora e poi badessa Benedetta Carlini, raccontata attraverso gli studi della storica Judith C. Brown. Infine giovedì 27 aprile, stessa ora per ‘Women Talking’ della regista Sarah Polley, che ha vinto un Premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale, tratto dal romanzo ‘Donne che parlano’ della scrittrice canadese Miriam Toews.