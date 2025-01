Cinema e filosofia agli Antichi Forni

Domani alle 21 agli Antichi forni – nell’ambito della la serie di incontri sul tema "La filosofia nel cinema" – la scuola popolare di filosofia propone la visione del film "Sorry, we missed you" di Ken Loach. Ospite sarà Silvia Pierosara, professoressa dell’Università di Macerata. Il film, nello sguardo del regista, che ha sempre rivolto la sua attenzione ai temi sociali, si concentra sulla realtà esasperata, impietosa dei lavori della "gig economy", sulle vite di persone sfruttate, impoverite, disperate. "Una denuncia dura, amara, che mostra come l’alienazione si riverberi, inesorabilmente, anche sugli affetti e sulle famiglie, disgregandole – spiegano gli organizzatori dell’incontro –. L’opera intreccia vari temi politici, filosofici e morali in un quadro che lascia senza fiato".