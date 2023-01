"Cinema e prosa per tutte le età"

di Francesco Rossetti

Da una settimana Maria Luce Centioni è il nuovo presidente dei Teatri di Civitanova. Al suo fianco il vice Giuseppe Baioni e gli altri consiglieri Agnese Biritognolo, Antonio Nortesani e Armando Lazzarini. Ai vertici dell’Azienda, resta anche la direttrice Paola Recchi.

Centioni, quali gli obiettivi da neo presidente dei Teatri?

"Essendo subentrata in un periodo di vuoto dirigenziale, i primi giorni appartengono ad una fase di ricognizione: li sto passando seduta ad analizzare i conti, i bilanci, i documenti. Tra le prime questioni da affrontare c’è il teatro Rossini, che sarà chiuso per alcuni mesi a causa dei lavori. L’intenzione è quella di procedere con il cinema al Cecchetti e la prosa all’Annibal Caro. Poi, sto già prendendo contatti con le associazioni e gli artisti per le nuove iniziative. La bussola è la continuità, ma con la sensibilità e le capacità nuove di ogni membro del cda".

Ha già conosciuto il personale dell’Azienda Teatri?

"Questi giorni li ho passati proprio negli uffici a conoscere le persone e a chiedere incontri. Conto di terminare per la prossima settimana. Ho anche fissato la prima riunione del cda, che si terrà domani alle 16: esporrò il lavoro che desidero intraprendere e l’obiettivo è quello di gettare le prime basi per una futura programmazione già dalla prossima settimana".

Un nodo da affrontare sarà quello del cinema, che in tutta Italiata vivendo una dura crisi.

"Sicuramente, infatti ho avviato colloqui con il programmatore Michele Fofi già nelle primissime ore successive al mio insediamento. Perché il cinema rimane un’attività che lega le persone, che include. Dunque, servirà offrire varietà, dando la possibilità di assistere a varie proiezioni, da pellicole di nicchia a film per bambini e famiglie".

Anche se per pochi mesi, lei è stata consigliere comunale: cosa le rimane di quell’esperienza?

"Soltanto recentemente sono entrata a far parte della politica, ma probabilmente una politica ancora non lo sono. Opto per il fare, per questo preferisco ricoprire il ruolo di presidente dei Teatri piuttosto che di consigliere comunale. Tutto ciò, chiaramente, senza nulla togliere al Consiglio comunale, che è un’esperienza molto importante e che mi ha traghettato verso quest’altra avventura. Continuo ad affiancare il mio partito e considero un collega chi ha preso il mio posto nell’assise".