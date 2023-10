Cinema e sport blindano la domenica in città

Si preannuncia ancora una volta caos nella zona dello stadio e del palazzetto dello sport a Recanati oggi pomeriggio in quanto sono in programma ben due grossi eventi sportivi che si giocheranno quasi in contemporanea. È la stessa società di pallacanestro recanatese, la Svethia Recanati, che lancia un appello ai suoi tifosi perché raggiungano il Palasport, per assistere alla gara contro l’Urbania, entro e non oltre le 17.30 in quanto da quel momento in poi la viabilità in zona sarà interdetta a causa della concomitante partita di calcio Recanatese-Arezzo in programma allo Stadio Tubaldi alle ore 16.15. "L’unica via di accesso – comunica la società – per raggiungere il PalaCingolani-Pierini è imboccare contromano Via Fratelli Farina dalla rotatoria "Zandri" entro e non oltre le ore 17.30. Il parcheggio a disposizione dei tifosi di Recanati e Urbania sarà il solito sterrato adiacente al Palasport (parcheggio a valle)". Come se non bastasse, partono anche oggi con termine martedì le modifiche alla viabilità per permettere che siano girate alcune delle scene della nuova miniserie Rai "Giacomo Leopardi – Vita e amori del poeta", diretta da Sergio Rubini. A interpretare Giacomo Leopardi sarà Leonardo Maltese, e con lui nel cast Alessio Boni nei panni del padre, Cristiano Caccamo (l’amico Ranieri) e Giusy Buscemi (Fanny Targioni Tozzetti). Il comandante della Polizia Municipale, al fine di garantire la migliore organizzazione del set cinematografico nelle diverse location scelte, ha disposto una diversa regolazione del traffico e della sosta.

Da questa mattina, quindi, e fino a martedì 17 ottobre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in p.le Duomo, via Gregorio XII, via Piaggia Castelnuovo, tratto compreso fra via Falleroni e via Monteconero, e Largo Garibaldi, naturalmente ad eccezione dei mezzi della produzione cinematografica. Domani e lunedì il divieto di sosta interesserà anche via I Luglio e via Falleroni e nel pomeriggio anche in corso Persiani per 70 metri dall’intersezione con via Falleroni e viale Matteotti per circa 200 metri da Porta Romana, secondo il senso di marcia. Lunedì piazza Leopardi servirà da area di sosta per tutti i mezzi della produzione e per tutta la giornata sarà interdetto il traffico e la sosta in viale Matteotti, via I Luglio, via Falleroni e corso Persiani.