Cinema, libri, musica e fotografia. Sono gli "Incontri necessari"

Sono gli "Incontri necessari" il filo conduttore dell’undicesima edizione del "Civitanova film festival". Questo il tema scelto dai direttori artistici Peppe Barbera e Michele Fofi per la rassegna 2025 che animerà più luoghi della città dal 25 ottobre al 2 novembre. Non solo cinema, ma spazio anche ai libri, alla musica, agli incontri con registi e autori, ai dibattiti e alla fotografia.

Il Festival segnerà una importante spinta al sociale attraverso l’inaugurazione, sabato 25, di una mostra fotografica che ha visto coinvolti gli utenti del Servizio sollievo dell’ambito sociale 14, in un laboratorio curato da Benedetta Rusticucci e Alessandro Palombini.

Grande spazio sarà occupato dalla proiezione di lungometraggi. Si partirà con il film "Squali" e il dibattito con il regista Daniele Barbiero e gli attori Francesco Centorame e Ginevra Francesconi (sabato 25), seguiti dal lungometraggio sulla vita di Ferdinando Scianna (domenica 26), "Lumière - L’avventura del cinema" (mercoledì 29), "Per te" e l’incontro con il regista Alessandro Aronadio (giovedì 30), "La tomba delle lucciole" (venerdì 31) e "La voce di Hind Rajab" (1° novembre).

La sezione dei libri includerà il racconto della storia di Lino Banfi con l’autore Massimiliano Bianconcini, e la poesia di Umberto Piersanti con il suo "L’isola tra le selve" (lunedì 27). Si terminerà sabato primo novembre con la presentazione di "Il campo del cinema" e l’incontro con il regista Gianni Amelio e i critici Pedro Armocida e Anton Giulio Mancino.

Martedì 28 il Festival approderà ai Martedì dell’arte con la proiezione del film "Suole di vento - Storie di Goffredo Fofi". Mercoledì 29, al teatro Annibal Caro, sarà ospite il compositore di tango Héctor Ulises Passarella. Attenzione anche alle proiezioni con le scuole di Corti Young, che quest’anno coinvolgono sia gli studenti del Bonifazi-Corridoni che del da Vinci.

Il cuore del festival è rappresentato dai corti, in un concorso che assegnerà domenica 2 novembre il Premio Stelvio Massi. Sarà possibile visionare i 19 finalisti in tre serate (lunedì 27, martedì 28 e venerdì 31), votando e attribuendo così il riconoscimento del pubblico. Infine, venerdì 31 si celebrerà lo scenografo civitanovese Mario Garbuglia, con la proiezione di "Salmo 2003" e l’introduzione della figlia Daniela.