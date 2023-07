Cinema Sotto le Stelle a Civitanova, Proiezioni Gratuite e Omaggio a Francesco Nuti

Continua la programmazione del cinema sotto le stelle a Civitanova, con lo Spazio Aperto Cecchetti e le proiezioni nel parco di fianco al cinema. L’iniziativa, dell’Azienda Teatri, a luglio propone nove pellicole a ingresso gratuito e con spettacolo unico alle 21.15. Stasera evento ‘Ciao Francesco’ in una serata dedicata alla memoria di Francesco Nuti, omaggio al grande interprete del cinema italiano, recentemente scomparso. Per l’occasione, verrà proiettato Caruso Pascoski (di padre polacco). L’iniziativa del cinema all’aperto prosegue quindi con le rassegne L’inimitabile bionda, dedicata a Marilyn Monroe, e Un mare di… cartoni animati, con il cinema per le famiglie. Domani, verrà proiettato ‘Gli uomini preferiscono le bionde’ e martedì ‘Wallace e Gromit - La maledizione del coniglio mannaro’. In caso di maltempo gli spettacoli saranno garantiti all’interno, al cinema Cecchetti.