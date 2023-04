Cinemedia domani apre la rassegna

Al via già da domani nella Mediateca comunale di Recanati "Il Maggio dei libri", iniziativa giunta alla 13ª edizione su tutto il territorio nazionale e promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal ministero della Cultura. Si parte alle 16.30 con CineMedia - film e cartoni animati, che sarà replicata anche venerdì 12 e 26 maggio. Si prosegue giovedì 4 maggio (ore 17:45) in collaborazione con l’I.C. Gigli con "Il coltello e lo smartphone: istruzioni per l’uso. Consigli pratici per genitori consapevoli": incontro con Gabriele Garbuglia. Il sabato successivo in programma alle 10,30 l’incontro mensile del gruppo di lettura della biblioteca a cura di Carlo Orpianesi. Il 18 e il 25 maggio, in collaborazione con il circolo Acli Don Milani, Marco Moroni presenta "Geografie Adriatiche. Recanati e Venezia; Recanati e Ragusa (Dubrovnik)". Il 20 maggio (ore 10,30) è la volta delle letture ad alta voce per famiglie con bambini da 0 a 6 anni con il gruppo "Nati per leggere" e il programma si conclude sabato 27 maggio, sempre alle 10.30, con la presentazione del libro di Svevo Ruggieri "Il Palazzo delle ombre". L’evento è in collaborazione con la libreria "La casa di carta". "Il ’Maggio dei libri’ è finalmente ritornato al polo bibliotecario Bonacci Brunamonti – sottolinea l’assessora alle Culture Rita Soccio – e quest’anno, per favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, abbiamo messo in campo un ricco programma di eventi, grazie ai tanti volontari che, come noi, considerano la lettura un elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di grandi e piccoli".