Cinghiali avvistati nella zona del palazzetto dello sport

È stata avvistata una famiglia di cinghiali dentro la città: segnalazioni anche a Macerata per la presenza di ungulati. Un piccolo di cinghiale giace senza vita lungo la strada nuova, ormai da qualche giorno. La presenza della carcassa è stata segnalata, ma ieri era ancora lì. Nella zona che va dal palazzetto dello sport al ponte della ferrovia, sono stati visti diversi cinghiali negli ultimi giorni. Ad avvistarli, alcuni cittadini, preoccupati. "Una volta si vedevano al massimo dei caprioli – fanno notare –, ora invece abbiamo questo". Non sono rari gli episodi che fanno registrare la presenza di cinghiali nei centri abitati (a Roma, ad esempio, per un periodo non si è parlato d’altro, ma di recente anche ad Ancona, vicino al palazzo della Regione Marche), specialmente dopo i periodi di lockdown a causa della pandemia.

c. g.