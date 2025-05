Cinghiali in città, scatta la battuta di caccia

Matelica (Macerata), 7 maggio 2025 – Un’operazione senza precedenti quella che verrà attuata a partire da oggi fino a martedì prossimo, per allontanare e cercare di ridurre il maggior numero possibile di cinghiali presenti nella zona ricompresa tra il Vallato, il fiume Esino e l’area del centro storico di Matelica, attorno alla chiesa e ai ruderi del convento di Sant’Agostino.

A stabilirlo è un’ordinanza contingibile e urgente, emanata dal comandante della polizia locale Giuseppe Corfeo. Da mesi infatti i residenti segnalano le continue irruzioni degli ungulati, sempre più numerosi e del tutto indifferenti alla presenza di pedoni o di autoveicoli in transito nella zona.

Orti e giardini dietro alla chiesa vengono regolarmente devastati e non sono pochi i video realizzati da passanti tra i ruderi dell’ex convento, protetti solo da una rete metallica da cantiere. Come scritto nell’ordinanza “la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell’amministrazione comunale e la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini, con conseguente pericolo l’incolumità fisica.

Inoltre i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario. Infine, la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali”.

Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici, il gruppo di cinghiali sarebbe costituito da almeno due famiglie, con esemplari adulti e numerosi cuccioli. Per questa ragione, applicando la normativa vigente, si procederà con “un tentativo di allontanamento degli esemplari presenti nella zona urbana della località del vallato del fiume Esino, nonché in quelle immediatamente limitrofe, per mezzo di cani e soggetti abilitati per la caccia al cinghiale individuati, per procedere poi all’abbattimento in condizioni tali da garantire la sicurezza materiale delle cose e l’incolumità fisica delle persone, compresi gli addetti alle operazioni stesse”.

Un’operazione articolata, che prevede la partecipazione della squadra di cinghialai numero 10 di Esanatoglia, abilitata “tramite corso Poa al controllo del cinghiale e a rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo”, e la polizia provinciale di Macerata che, in accordo con la polizia locale di Matelica, coordinerà le attività, provvedendo a circoscrivere le aree per l’abbattimento.