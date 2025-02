Cinghiali in città: "La battuta di caccia ha funzionato"

"Operazione riuscita". La Federazione italiana della caccia, sezione comunale di Macerata, si dice soddisfatta per la riuscita della battuta di controllo del cinghiale, svoltasi domenica scorsa nella zona di Santa Croce a Macerata, dopo l’ordinanza del sindaco Sandro Parcaroli. La battuta di caccia – necessaria dopo le segnalazioni di Ast e residenti sulla presenza di cinghiali a spasso per la città – è stata coordinata dalla polizia provinciale. "Si ringrazia – dice la Federazione – la squadra di girata condotta dal tesoriere e segretario della stessa associazione, Michele Angelini, e i Federcacciatori appartenenti alla squadra. Gli stessi hanno messo a disposizione il loro tempo ma soprattutto hanno dimostrato la loro lunga preparazione e la consolidata professionalità nella buona riuscita dell’ operazione, al servizio della sicurezza per la cittadinanza nonostante le difficoltà logistiche dettate dalle numerose strade e case presenti nel luogo dove si è svolto il controllo. La sinergia ambiente e cacciatori, nel tempo sta diventando sempre più fattiva e necessaria".