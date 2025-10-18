Cinghiali in città. Prorogati gli abbattimenti

Prosegue l’abbattimento dei cinghiali vicino all’abitato di Matelica. È stata infatti prorogata fino al prossimo 31 dicembre l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Matelica, per le operazioni di controllo di questi animali selvatici mediante abbattimento con attività in forma selettiva degli esemplari presenti nella zona urbana, ricompresa nell’area del Vallato del fiume Esino e in quelle immediatamente limitrofe.

A poco sono infatti valse le misure applicate da maggio fino a a oggi per ridurre il numero degli ungulati: in questi mesi ne sono stati abbattuti una ventina. Ma gli animali anche nei giorni scorsi sono stati avvistati in varie zone del centro storico e persino nel corso di una competizione sportiva ciclistica, nello spazio allestito sotto ai giardini pubblici in via Tiratori. I ciclisti in gara sono stati costretti a fermarsi. Come spiegato nell’ordinanza firmata dal sindaco Denis Cingolani, il provvedimento è stato emesso "tenuto conto che dalle operazioni eseguite dalle squadre di cacciatori incaricate, sono stati abbattuti capi di cinghiali, nonché considerato che a tutt’oggi, continuano a pervenire segnalazioni di cittadini circa la presenza di cinghiali nei pressi delle case, residenze civili e attività nel centro abitato".

Incaricati di eseguire le operazioni, in condizioni da garantir l’incolumità di persone e cose, saranno ancora una volta i componenti delle squadre di cinghialai di Matelica, Esanatoglia e Gagliole, abilitati al controllo del cinghiale con metodo selettivo.

Matteo Parrini