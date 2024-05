Cinghiali, la conta dei danni a Civitanova Alta

Cinghiali che scorrazzano per le campagne di Civitanova Alta, in questi giorni si sono intensificate le segnalazioni da parte di chi risiede nelle contrade della cinta collinare, che lamenta anche danni alle proprietà e denuncia la presenza di pericolosi branchi.

Niente di sorprendente, visto che a Civitanova un cinghiale si è affacciato perfino sul lungomare sud e sul molo, dove ha passeggiato indisturbato una sera del dicembre del 2022, diventando una star dei social. Presenze sempre più frequenti le loro, così come quelle dei lupi, perché gli animali selvatici lasciano l’ambiente boschivo e si spingono pure sulla costa e, comunque, dove trovano più facilmente cibo. Gli ultimi avvistamenti, notturni, si sono verificati pochi giorni fa in contrada Grazie e in contrada San Savino, tra Civitanova Alta e Montecosaro, e cresce la preoccupazione di chi vive in queste zone per la possibilità di fare incontri sgradevoli con un animale selvatico che, da queste parti della campagna civitanovese, fa incursioni sempre più frequenti mostrando di non avere alcun timore della presenza umana.

Un faccia a faccia con un cinghiale nelle contrade di Civitanova Alta è un’ipotesi da tenere in considerazione, e nel caso dovesse avverarsi meglio segnalare il fatto ai carabinieri forestali, alla polizia provinciale o al 1515.

l. c.