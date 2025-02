Cinghiali a spasso per Macerata, il sindaco apre la caccia

Macerata, 7 febbraio 2025 – Cinghiali a spasso per Macerata, il sindaco corre ai ripari e con un’ordinanza dispone una battuta di caccia per allontanare e abbattere gli animali. Le segnalazioni sulla presenza di ungulati nelle zone di Montalbano, Santa Croce e Collevario sono arrivate nelle ultime settimane sia da semplici cittadini che dall’Ast. In particolare, l’Azienda sanitaria ha lanciato l’allarme sulle incursioni dei cinghiali nella zona del Distretto sanitario, della Farmacia territoriale e dei Servizi veterinaria, a Santa Croce. Una situazione rischiosa, secondo l’Ast, sia per il personale che per gli utenti che frequentano la struttura sanitaria. Il pericolo è stato così segnalato al Comune, che nel frattempo aveva ricevuto diverse chiamate anche da semplici cittadini, preoccupati per la presenza dei cinghiali vicino alle loro abitazioni. Così si è aperto un tavolo che ha coinvolto il Servizio veterinario dell’Ast, la polizia provinciale, la polizia locale e l’Ufficio Ambiente del Comune, nel corso del quale si è convenuto sulla necessità di intervenire per scongiurare incidenti stradali e rischi sanitari, visto che i cinghiali sono un veicolo di trasmissione di malattie infettive, come la peste suina. È stato quindi deciso, con un’ordinanza firmata dal sindaco Sandro Parcaroli, di organizzare una battuta di caccia per dopodomani mattina, a partire dalle 6.30. Mentre la polizia locale vigilerà per garantire l’incolumità di eventuali passanti e la sicurezza stradale, una squadra di cacciatori con i loro cani e le loro doppiette batteranno la zona di Santa Croce, Collevario e Montalbano per uccidere e allontanare i cinghiali.