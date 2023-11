Cinghiali vicino al centro storico

Gli ungulati arrivano a lambire il centro storico e dalla scarpata del fiume Esino risalgono verso il rione della Vecchia. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, verso mezzanotte e mezzo, quando diversi automobilisti che provenivano da via Circonvallazione e si dirigevano verso via Boldrini, la strada a senso unico che si dirige verso piazza Enrico Mattei, si sono imbattuti in una dozzina di cinghiali che ostruivano il passaggio alla ricerca probabilmente di cibo. Lo spavento per molti è stato grande, ma non si tratta del primo avvistamento, tanto che negli ultimi mesi diversi sono stati i video e le foto circolati in proposito sui social e sarebbero state effettuate anche delle battute di contenimento nella zona a ridosso del fiume Esino per ridurre la popolazione di ungulati in sovrannumero.

m. p.