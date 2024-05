Cingolani e Catena faccia a faccia. Confronto su imprese e burocrazia

Andrà in onda martedì alle 21 su Canale 16 Marche l’incontro tra i candidati sindaci di Matelica, organizzato dalla Cna venerdì pomeriggio alla fondazione Il Vallato. Il confronto, diretto dal presidente della Cna Maurizio Tritarelli e molto pacato, è durato mezz’ora, di fronte solo ai rappresentanti della stampa. Quattro le domande a Denis Cingolani, per la lista "Matelica il futuro è adesso", e a Marcello Catena, di "Scegliamo Matelica". La prima sul sostegno alle imprese, la seconda sulle politiche sovracomunali, la terza sulla semplificazione burocratica e la quarta sul programma elettorale. Tritarelli ha ricordato che Matelica "oggi in provincia è il secondo Comune con più di 5mila abitanti con il tasso di natalità più basso, l’ottavo per percentuale di stranieri più bassa e il decimo per reddito medio pro capite, 20.143 euro". Le posizioni dei candidati su molti punti sono risultate simili: puntare sulla rete e superare i localismi, sostenere la candidatura Unesco della Sinclinale Camerte, potenziare le eccellenze enogastronomiche e culturali anche per il turismo, aiutare le imprese a crescere e creare un ufficio per i bandi europei. Per Cingolani è "necessario continuare il buon lavoro iniziato dall’amministrazione Baldini", mentre Catena punta "rinnovare, per riportare Matelica a essere il centro commerciale del comprensorio".

Matteo Parrini