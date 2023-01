Cingolani: ingegnere preparato e persona di grande umanità

Chiesa di Maria Ausiliatrice gremita per dare l’ultimo saluto all’ingegner Carlo Cingolani, dirigente storico dell’ Ufficio tecnico comunale dal 1959 al 1994, deceduto a 95 anni nella clinica Villa dei Pini. Presenti alla cerimonia, oltre ai parenti, anche il sindaco Ciarapica, l’assessore Carassai, l’ex commissario di Ps Michele Capomacchia con la moglie Nadia, ex dirigenti comunali e tecnici provenienti da tutta la provincia e della regione. Cingolani, infatti, era stato per venti anni apprezzatissimo presidente dell’Ordine provinciale degli ingegneri e coordinatore dell’ Ordine regionale della stessa categoria. A giugno era venuta a mancare la moglie Rosanna Foschi e nello stesso periodo, per un banalissimo incidente, era caduto in casa riportando serie lesioni alla testa. E’ stato forse questo il motivo che ha accelerato il decesso del 95enne. Cingolani era anche un eccellente ritrattista e ha ricoperto tutti gli incarichi nell’ associazione Lion’s, come ha ricordato al termine della cerimonia l’ architetto Roberto Giannoni, ottenendo il prestigioso riconoscimento ’Melvin Jones’. Commovente, infine, la testimonianza della figlia Cristina, avvocato.

Giuliano Forani