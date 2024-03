Cingolani: "Matelica d’eccellenza"

Bagno di folla ieri sera alla Bocciofila di borgo Nazario Sauro per la presentazione del candidato sindaco Denis Cingolani per la lista ’Matelica il futuro è adesso’. Un gran numero di persone ha assistito all’incontro, presentato da Marco Moscatelli, e al quale hanno preso parte anche rappresentanti politici e amministrativi del presente e del passato, tutti uniti in un grande tributo al sindaco Massimo Baldini, dallo scorso 25 gennaio ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette. Ad affiancare Denis Cingolani sono stati due ex primi cittadini matelicesi, rimasti sempre legati al sindaco Baldini ed ai suoi progetti: Patrizio Gagliardi e Paolo Sparvoli. "Oggi Massimo è purtroppo il grande assente – ha dichiarato Gagliardi nel saluto iniziale –, ma già da mesi avevamo condiviso l’idea che a sostituirlo alla guida della città dovesse essere Cingolani, un giovane che lo ha sempre affiancato in questi anni e sul quale riponeva tutta la fiducia". Anche Sparvoli ha voluto sottolineare come "Cingolani sia stato per la prima volta consigliere con me sindaco e abbia visto in lui, quello che io ero stato con Nannino Crescentini e sono certo che saprà ridare lustro alla nostra città". Il candidato sindaco da parte sua ha tenuto a ricordare di essere nato "il 27 giugno 1986 a Matelica, poco tempo prima che il nostro ospedale perdesse il reparto di Ginecologia e questo forse è stato un segno, il motivo del forte attaccamento alla mia terra e ringrazio Massimo Baldini perché in questi anni mi ha insegnato che fondamentale in politica è l’umiltà e il servizio. Lavorare per la comunità richiede pazienza e duro impegno, e il nostro programma si caratterizzerà per concretezza e sostenibilità, basta con le illusioni. Punteremo sulle eccellenze: cultura, turismo, verdicchio, ma anche agricoltura di qualità e quelle imprese che ci rendono grandi ancora oggi e garantiscono tanti posti di lavoro, come la rinata Antonio Merloni, la Halley Informatica e la Pasta Mosconi. Vogliamo infatti portare a termine la ricostruzione e vivacizzare di nuovo il nostro centro". E nel logo a sfondo blu della lista, realizzato dal matelicese Edoardo Bruzzechesse, sono stati raccolti tutti i simboli identificativi del programma: una chiave con la torre civica, il loggiato e la fontana, un tralcio di vite, i fiori di zafferano, un’ape ed il miele. A sostegno del candidato sindaco sono quindi intervenuti l’assessore regionale Chiara Biondi, i consiglieri regionali Renzo Marinelli della Lega e Pierpaolo Borroni di Fdi, il vicecoordinatore provinciale di Fi Andrea Mangiola, il coordinatore provinciale dell’Udc Luca Marconi, l’ex presidente della Provincia, Antonio Pettinari. r