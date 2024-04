"Cingoli 1848". Panzavuota è presidente

Maria Vittoria Panzavuota è la nuova presidente dell’associazione "Cingoli 1848". Sostituisce Michela Sbergamo che, in carica negli ultimi sei anni per due mandati consecutivi, ha deciso di non ricandidarsi. L’assemblea dei soci ha pure proceduto all’elezione del consiglio direttivo composto da Carla Ciciliani, Kinga Jabluka, Beatrice Strappa e Valerio Bacelli. A Sbergamo è stato espresso l’unanime ringraziamento per l’apporto intensamente profuso nella realizzazione dell’impegnativa attività. Panzavuota, costante la sua infaticabile presenza nella vita del sodalizio, col supporto della dirigenza intende continuarne la pluriennale tradizione incentrata sull’organizzazione estiva di "Cingoli 1848", la rievocazione storica in costumi e usi dell’epoca, ed estesa alla promozione, a livello nazionale, della passione per le danze ottocentesche: l’associazione ha un proprio corpo di ballo partecipante con successo ad eventi e serate.

Il gruppo presieduto da Panzavuota è già proiettato verso l’attuazione delle iniziative in programma per la trentacinquesima edizione di "Cingoli 1848", a cui è abbinato il dodicesimo palio "Castrvm Cingvli" disputato dalle squadre di ciascuno dei tre terzieri: la duplice manifestazione è in calendario per sabato 20 e domenica 21 luglio.

Gianfilippo Centanni