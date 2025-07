Resa dei conti choc a Cingoli, lite tra ragazzini finisce a coltellate

Cingoli (Macerata), 7 luglio 2025 – Accoltellamento notturno a Cingoli. Tutti minorenni i protagonisti dello sconcertante episodio verificatosi l’altroieri, che ha notevolmente impressionato l’opinione pubblica: mai a Cingoli era avvenuto un fatto del genere. Sono rimasti feriti due 14enni, colpiti con un coltellino da un 17enne. È stato l’epilogo di contrasti che si sarebbero trascinati da alcuni giorni, tra un gruppo di ragazzini locali e il 17enne.

Durante il pomeriggio di sabato, ma sembra anche in precedenza, c’erano stati sfottò e dissidi, pare culminati con reciproco intento di ritrovarsi nella tarda serata, per una sorta di resa dei conti. Il gruppo abbastanza numeroso (cinque o sei giovanissimi) e il ragazzo che sarebbe stato in compagnia d’un paio di amici estranei alla vicenda, tra le 21.30 e le 22 si sono incontrati in un tratto della passeggiata della Portella, uno spazio abbastanza defilato, adiacente al centro storico. E il litigio è degenerato: il 17enne si sarebbe risentito (le ecchimosi da lui riportate testimonierebbero le conseguenze subite nella baruffa) colpendo, con un coltellino non ancora rinvenuto dagli inquirenti, due dell’altra cerchia: uno è stato ferito a una spalla, l’altro al fianco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Cingoli e della compagnia di Macerata, con gli operatori del 118. Il dottore ha ritenuto di chiedere l’intervento dell’elisoccorso: il minore piagato alla spalla è stato caricato sull’automedica che lo ha trasportato nella piazzola di via Cerquatti attrezzata per il volo notturno. L’elicottero lo ha trasferito all’ospedale regionale di Torrette in cui si trova ricoverato con sessanta giorni di prognosi: le sue condizioni non sono gravi; è stato operato ieri mattina e dovrebbe essere dimesso a breve. L’altro ragazzino ferito a un fianco, condotto al pronto soccorso dell’ospedale cittadino “Francesco Foltrani”, è stato medicato e rimandato a casa con dieci giorni di prognosi.

Identificato dai carabinieri cingolani, per il 17enne – anche lui visitato al pronto soccorso per le contusioni riportate, quindi rimandato alla propria abitazione – è in fase di formalizzazione la denuncia all’autorità giudiziaria per possesso di coltello e procurate lesioni. Coordina le indagini la Procura dei minori di Ancona.