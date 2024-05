Cingoli, anche Saltamartini in lista con Vittori

"Coerenza nella continuità, avanti insieme!". Questa la sintesi con cui Michele Vittori, ricandidato a sindaco per la lista "Vittori sindaco-Centro destra civico", ha presentato ieri la sua coalizione. "I cinque anni passati, mi sembrano trascorsi ieri e non avrei potuto immaginare – ha ammesso Vittori – le difficoltà da superare: terremoto, pandemia (“L’alluvione non ce la metti?“, gli ha ricordato Luigi Ippoliti) problemi contingenti affrontati con energia e passione: questo è il modo della squadra e mio, per interpretare l’impegno per affrontare le nuove sfide al servizio delle persone. Arriverà in ogni casa la nostra relazione di fine mandato e terremo incontri per sensibilizzare sul programma". Vittori ha quindi presentato ogni componente della sua lista ("l’età media è di 42,76 anni"). Tre le novità: Iacopo Coloccioni, Asia Ricci, Fabrizio Tobaldi, rispettivamente di 23, 22 e 42 anni. Monaldo Vignati, 54enne, capogruppo consiliare uscente, è il più anziano. Vittori ha poi invitato sul palco Stefano Filonzi e Gilberto Giannobi, i due "senior" che volontariamente non si sono riproposti, pur garantendo il loro sostegno. Previsione di Ippoliti, con Giannobi firmatario della lista, sull’esito delle elezioni: "Parlando in giro, saremo 80 a 20 per noi". Filippo Saltamartini ha evidenziato i provvedimenti per l’ospedale di base: "Cingoli è presente nei tavoli in cui si decide, dà fastidio ai grandi centri proponendosi in Regione con il vice presidente, assessore alla sanità e ai servizi sociali". I nomi in lista: Sabina Barontini, Iacopo Coloccioni, Marina Coppari, Sabrina Francioni, Pamela Gigli, Luca Giovagnetti, Cristiana Nardi, Paola Paciarotti, Asia Ricci, Filippo Saltamartini, Fabrizio Tobaldi, Monaldo Vignati.

Gianfilippo Centanni