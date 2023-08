"Cingoli: Da cabina telefonica a edicola, testimonianza della fede del territorio"

Un’edicola sacra dalla struttura d’una vecchia cabina telefonica in disuso da chissà quanto tempo. E l’edicola è diventata famosa, dopo che l’ha ritratta un eminente fotografo. "Quella vecchia cabina telefonica situata nella frazione Castreccioni sovrastante al Lago di Cingoli – spiega la signora Claudia Branchesi che, col marito Diego, nella località è impegnata in un’attività di ristorazione e ricettiva – sta avendo una notorietà sempre crescente e sicuramente meritata. Viene curata da una famiglia lì residente, reca l’immagine di San Giorgio patrono di Castreccioni". Di edicole, le cosiddette ‘figurette’, nel vasto comprensorio di Cingoli, se ne hanno più di 200: da due appassionati cultori, il cavalier Enea Angelucci e Guido Calvelli, anni fa sono state censite e fotografate, esponendo le immagini in una mostra. Nel 2015 i coniugi Sandro e Riccarda Mosca hanno dedicato, al patrimonio cingolano dei tempietti, una pubblicazione con foto: "Le edicole sacre, ‘figurette’, a Cingoli e nel suo territorio". "L’edicola di Castreccioni – ha precisato la signora Claudia – ha avuto una grande notorietà, essendo stata ripresa dal famoso fotografo David Loftus, ritrattista della famiglia reale, che ha pubblicato l’immagine sulla rivista internazionale "Jaime’s", a testimonianza della religiosità dell’entroterra marchigiano". E i visitatori sono sempre più numerosi.

Gianfilippo Centanni