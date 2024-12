Cingoli, esami e visite. Ecco il punto salute inaugurato dall’Inrca

Con una cerimonia molto partecipata, il sesto punto salute Inrca in attività nel Maceratese è stato inaugurato ieri a Cingolinel Centro medico che ne ha messo a disposizione la sede.

"È un importante servizio innovativo – ha evidenziato il sindaco Michele Vittori –, vicino ai cittadini, con risposte immediate e puntuali". "Questa nuova attivazione – ha dichiarato Filippo Saltamartini vice presidente e assessore alla sanità della Regione – dimostra che l’Inrca si sta impegnando al massimo per creare una rete sanitaria estesa sul territorio. Siamo alleati dell’Inrca per l’apertura di questi centri, che possono evitare l’afflusso del pazienti al pronto soccorso". "Il punto salute – ha precisato Maria Capalbo, direttrice generale dell’Inrca – semplificherà gli accessi alle prestazioni sanitarie, permettendo lo sviluppo, l’incremento e la disseminazione di nuovi modelli assistenziali, per una miglior prevenzione e gestione delle problematiche di salute, soprattutto a favore degli anziani".

Il punto, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, è rivolto alla fruizione di prestazioni che escludono quelle con carattere di emergenza-urgenza. L’interessato può accedere agli ambulatori con la prescrizione del proprio medico, contattando telefonicamente il Cup o recandosi al relativo sportello, tenendo presente che sono attivi questi servizi: rilevazione dei parametri vitali (saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, spirometria), osservazione dermatologica in epoluminescenza, elettrocardiogramma e holter cardiaci. I pazienti saranno accolti dagli infermieri in contatto di telefertazione con i medici specialisti dell’Inrca. Per tutte le prestazioni erogate il pagamento del ticket, se previsto e non esentato, può essere eseguito online o tramite bonifico, con le modalità indicate nella sede del punto salute Inrca.

Gianfilippo Centanni