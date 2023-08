"Cingoli music festival", ci siamo: per il Comune 8.990 euro di costi

Essendo l’organizzazione dell’evento a carico del Comune, la Giunta municipale di Cingoli ha deliberato l’impegno di spesa per lo svolgimento della terza edizione di "Cingoli music festival" in calendario dalle 19 di dopodomani a ingresso gratuito, nell’area pedonale dei Viali Valentini. Con Giuseppe Palmieri (in arte Pippo Palmieri) e Vincenzo Giannatiempo ("Wender") disc jockey della nota trasmissione radiofonica (Lo Zoo di 105) interverranno anche quattro dj marchigiani. Quindi l’esecutivo, nell’atto con cui ne ha approvato il totale in 8.990 euro, ha elencato il dettaglio delle spese organizzative: 6.500 euro per l’ingaggio degli artisti, 450 per la Siae, 2.196 e 244 per i noleggi rispettivamente del service e dei bagni chimici. Le spese promozionali e per la pubblicità della manifestazione, saranno sostenute dalla ditta Ritual di Lorenzini Mary, concessionaria della gestione dello chalet "Arena delle luci": la Ritual si è proposta per collaborare, a titolo gratuito, all’organizzazione di "Cingoli music festival" che propone in anteprima un significativo incontro: nei viali, alle 18.30, l’amministrazione comunale, presente il vice presidente regionale Filippo Saltamartini, consegnerà il fascicolo della Costituzione ai neo-diciottenni.

Gianfilippo Centanni