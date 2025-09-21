Cingoli non fa sconti. Arrivano due punti d’oro

MACAGI

31

SPARER EPPAN

25

MACAGI : Albanesi, Martini, Gharbi, Abdurahmanovic 3, Ciattaglia 2, Compagnucci, Giambartolomei, Lezaun 3, Mackhlouf 9, Mangoni 7, Naghavialhosseini 2, Nocelli, Rossetti, Rossi 1 Strappini 4. All.: Làera.

SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 5, Singer 3, Lemayr, Wiedenhofer, Bendini 2, Eizans, Zanutto, Marques Costa 7, Lollo 6, Glisic 2, Rainer. All.: Kovacic.

Arbitri: Kurti e Lazzari di Bologna, commissaria Roberta Rogato di Pescara.

Alla distanza, mantenendo un’ammirevole serenità, legittimando lucidamente la sua supremazia, la Macagi Cingoli batte 31-25 la Sparer Eppan e guadagna due punti di platino dalla gara ispida e nervosa che (tante le interruzioni, controverse le decisioni arbitrali) sembra non finire mai. L’Eppan ci dà subito dentro, veloce e vivace fin dall’avvìo tesaurizza un apprezzabile vantaggio che mantiene fino al 26’ quando Mangoni, come realizzatore inferiore solo a Makhlouf, perfeziona la rimonta della Macagi: 13-13 che diventa 17-15 al riposo. E dall’inizio della ripresa, meno intensa della fase precedente, la Macagi imbriglia l’Eppan che, Bortolot in vena di prodezze tra i pali, ci dà dentro per rimanere in partita: 20-16 al 4’, 21-19 al 10’, 23-21 al 15’ però la truppa di Làera evita ulteriori seppur sottili sofferenze, dilatando progressivamente lo scarto a proprio favore. L’Eppan appare a disagio anche per l’espulsione inflitta al 13’ a Zanutto che paga un momento di penalizzante esuberanza: alla residua fisicità dei rivali la Macagi replica con una sagace gestione dello scorcio conclusivo: 28-23 al 25’, 30-25 al 28’, quindi negli ultimi 2’ si sostanzia il verdetto voluto e meritato.