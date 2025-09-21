Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Macerata
CronacaCingoli non fa sconti. Arrivano due punti d’oro
21 set 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
  Cingoli non fa sconti. Arrivano due punti d'oro

Cingoli non fa sconti. Arrivano due punti d’oro

Battuta la Sparer Eppan al termine di una gara nervosa. Nove reti per Makhlouf

Louay Makhlouf

Louay Makhlouf

MACAGI

31

SPARER EPPAN

25

MACAGI : Albanesi, Martini, Gharbi, Abdurahmanovic 3, Ciattaglia 2, Compagnucci, Giambartolomei, Lezaun 3, Mackhlouf 9, Mangoni 7, Naghavialhosseini 2, Nocelli, Rossetti, Rossi 1 Strappini 4. All.: Làera.

SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 5, Singer 3, Lemayr, Wiedenhofer, Bendini 2, Eizans, Zanutto, Marques Costa 7, Lollo 6, Glisic 2, Rainer. All.: Kovacic.

Arbitri: Kurti e Lazzari di Bologna, commissaria Roberta Rogato di Pescara.

Alla distanza, mantenendo un’ammirevole serenità, legittimando lucidamente la sua supremazia, la Macagi Cingoli batte 31-25 la Sparer Eppan e guadagna due punti di platino dalla gara ispida e nervosa che (tante le interruzioni, controverse le decisioni arbitrali) sembra non finire mai. L’Eppan ci dà subito dentro, veloce e vivace fin dall’avvìo tesaurizza un apprezzabile vantaggio che mantiene fino al 26’ quando Mangoni, come realizzatore inferiore solo a Makhlouf, perfeziona la rimonta della Macagi: 13-13 che diventa 17-15 al riposo. E dall’inizio della ripresa, meno intensa della fase precedente, la Macagi imbriglia l’Eppan che, Bortolot in vena di prodezze tra i pali, ci dà dentro per rimanere in partita: 20-16 al 4’, 21-19 al 10’, 23-21 al 15’ però la truppa di Làera evita ulteriori seppur sottili sofferenze, dilatando progressivamente lo scarto a proprio favore. L’Eppan appare a disagio anche per l’espulsione inflitta al 13’ a Zanutto che paga un momento di penalizzante esuberanza: alla residua fisicità dei rivali la Macagi replica con una sagace gestione dello scorcio conclusivo: 28-23 al 25’, 30-25 al 28’, quindi negli ultimi 2’ si sostanzia il verdetto voluto e meritato.

© Riproduzione riservata