Cingoli, oggi al Teatro LioLà l'Edipo re di Sofocle

A Cingoli, sul palcoscenico allestito nell’Hortus della civica Biblioteca Ascariana, oggi alle 21.15 la compagnia cingolana Teatro LioLà rappresenterà l’Edipo re di Sofocle. Partecipano 21 attori – tra ruoli canonici, coro e qualche sorpresa – in sintonìa con la volontà del regista Enrico Borsini. La tragedia è stata inserita nel cartellone estivo dell’anfiteatro romano di Urbisaglia, in cui l’Edipo re sarà replicato il 18 luglio alle 21.15. A Cingoli biglietti a 10 euro, 6 per gli studenti.

g. cen.