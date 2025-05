Cingoli ospita l’autrice. Roberta Antonioni laboratori con i bambini

Sarà a Cingoli sabato prossimo l’autrice marchigiana Roberta Antonioni, Premio Rodari 2022 per la sezione Albi illustrati. Antonioni sarà ospitata dal Centro per l’infanzia Le Tate, aperto in via Cerquatti 24, in cui effettuerà la presentazione del suo albo edito da Zoolibri e intitolato "La casa perfetta". La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione telefonando al 388-6513377. La scrittrice, dopo aver parlato della sua opera, condurrà un laboratorio artistico, rivolto a tutti i bambini intervenuti.

Laureata al Dams di Bologna, Antonioni si occupa di sistemi informatici per i Beni culturali, ottenendo significativi consensi per il suo impegno dedicato alla letteratura per l’infanzia.

g. cen.