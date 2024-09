Cingoli piange la maestra Bruna. Aveva 97 anni

Nella chiesa di Sant’Esuperanzio a Cingoli, oggi alle 15.30 sarà celebrato il funerale di Bruna Gabarrini (foto), deceduta l’altra sera a 97 anni. La piangono il fratello Luigi, la cognata Antonietta, i nipoti e i parenti. Valorosa insegnante elementare, ammirata per il suo impegno, la maestra Bruna ha fatto della scuola la sua famiglia. È stata a lungo ospite della casa di riposo: quando usciva, incontrando ex alunne e alunni ne ricordava il tempo trascorso in classe e gradiva avere da loro notizie. È stata anche atttiva componente del comitato "Ancora non è notte a Cingoli", per tutelare l’ospedale cittadino.

g. cen.