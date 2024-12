Cingoli: polemica sulla qualità dell'acqua del lago di Castreccioni

Nella recente riunione del Consiglio comunale di Cingoli, rispondendo all’interpellanza presentata "sulla qualità dell’acqua del lago di Castreccioni" dal consigliere Alessandro Maccioni, capogruppo della coalizione di minoranza "Per Cingoli", il vice sindaco Monaldo Vignati aveva tra l’altro assicurato che "mai erano stati superati i valori, sempre sotto controllo".

Il consigliere Raffaele Consalvi dello stesso gruppo di minoranza definisce quelle risposte "tardive, insufficienti e in molti casi omissive". Consalvi precisa che "non ci è stato detto quante volte l’acqua che beviamo è miscelata tra quella del lago, le sorgenti di Crevalcore e di San Vicino. Non ci sono stati evidenziati in modo analitico i risultati delle analisi degli ultimi sei mesi, non ci sono stati riferiti i punti di prelievo per le analisi, che esami vengono fatti e i risultati finali.

Non ci è stato risposto sulla nostra ipotesi per portare avanti un’azione sinergica e poter utilizzare la nuova sorgente a Grottaccia, che nelle previsioni dovrebbe invece confluire nel basso Maceratese o addirittura fuori provincia. E non è stata presa in considerazione la richiesta a costo zero di pubblicare in tempo reale, sul sito del Comune, i risultati delle analisi di tutto il territorio cingolano".

Quindi, conclude Consalvi, "l’aspetto più grave è che se non fossimo stati noi come gruppo consiliare a portare all’attenzione del consiglio il problema, i cittadini cingolani sarebbero stati tenuti all’oscuro di tutto su un tema di grande attualità, che genera preoccupazione".