Cingoli, popolazione in calo: meno 89 abitanti in un anno

CINGOLI

Indietro adagio, comunque indietro: fanno testo i dati anagrafici. Diminuisce ancora la popolazione a Cingoli: meno 89 unità. Al 31 dicembre 2021 gli abitanti erano 9.733, alla fine del 2022 sono diventati 9.644, di cui 4.687 maschi e 4.957 femmine. L’inversione di tendenza è iniziata quattro anni fa: al 31 dicembre 2018 si era ancora a + 10.000 di quota: per l’esattezza, a 10.082. Trascorsi dodici mesi, al 31 dicembre 2019 si è scesi a 9.972, e successivamente il decremento si è gradualmente determinato.

In lieve compenso, si registra un aumento degli stranieri: i 709 (357 maschi, 432 femmine) contati al 31 dicembre 2021, sono divenuti 810 (rispettivamente 358 e 452) con le donne quasi sempre in maggioranza come pure, basta scorrere i numeri, in generale nella popolazione. Quali i motivi del calo generale?

Uno, soprattutto: i decessi hanno ancora fatto aggio sulle nascite. Durante il 2022, i nati sono stati 49 (19 e 30) e i morti 140 (56 e 84). A proposito di straneri, ben 48 sono le nazioni rappresentate, con prevalenza della Romania (235: 90 e 145); Marocco (119: 68 e 51) e Repubblica di Macedonia (117: 52 e 65) figurano nel metaforico podio dei primi tre posti, evidenziandosi come nazioni che a Cingoli esprimono più uomini che donne.

Gianfilippo Centanni