Cingoli prova a ricaricare le batterie: "Vanno recuperati gli acciaccati"

Per i consuntivi c’è tempo, adesso che il campionato è in sosta per gli impegni della Nazionale, alla Macagi Cingoli è il momento delle prime riflessioni. Le traduce in giudizi Diego Strappini pivot e avviato verso il decennio da capitano. Sintesi della fase d’avvio: quattro partite, due vittorie, due sconfitte. "Dovevamo affermarci – sottolinea Strappini – nelle due consecutive partite casalinghe contro l’Alperia Merano e la Sparer Eppan, e ci siamo riusciti. Nella trasferta dell’esordio stagionale al domicilio del Cassano Magnago, abbiamo sfiorato il colpaccio, perdendo per un gol di scarto a nemmeno due secondi dalla fine. Poi sabato scorso, affrontando fuori casa il Fasano, non eravamo al cento per cento della condizione: fisicamente Makhlouf e io non stavamo bene, personalmente per diversi giorni mi sono allenato a singhiozzo, ma sia chiaro, non cerchiamo attenuanti: non abbiamo giocato bene, qualcosa non ha funzionato, noi concludevamo trovando il portiere avversario in vena di prodezze, loro segnavano. Ci siamo trovati a dover recuperare 9 gol, abbiamo concluso sotto di 6" . Divario identico a quello della fine del primo tempo. "Già, l’impegno non è mancato, adesso – chiarisce Strappini – dobbiamo trarre utili indicazioni dalle risultanze delle gare iniziali. E la sosta capita davvero a proposito, io mi sono rimesso completamente, gli acciaccati possono recuperare, siamo alla terza annata di fila in A Gold e l’esperienza acquisita risulterà preziosa". S’approssima la verifica ospitando il Bolzano. "È tra le squadre più attrezzate dal campionato – ammette Strappini – ma questo pur rilevante dettaglio non deve distoglierci dall’esigenza di far bottino. La nostra fiducia è motivata, siamo consapevoli che vanno sfruttate al massimo le sfide interne, fondamentali per la permanenza nella massima serie".