Cingoli: Reagisce male alle forze dell'ordine, finisce in carcere

Un 24enne è finito in carcere, per l’atteggiamento ostile e provocatorio avuto con i carabinieri andati a controllare un’altra persona. Il ragazzo, un marocchino residente a Cingoli condannato per spaccio, aveva avuto una misura alternativa, l’affidamento terapeutico, per scontare la pena. Ma giovedì mattina, quando una pattuglia è andata a controllare che una persona vicino casa sua fosse ai domiciliari, il giovane ha assunto un atteggiamento ostile, provocatorio e sprezzante nei confronti dei carabinieri. I militari dunque hanno segnalato quanto era avvenuto al magistrato di sorveglianza, e alla luce di questo comportamento per lui è stata sospesa la misura alternativa al carcere che aveva ottenuto. Ieri mattina i carabinieri sono andati da lui, gli hanno notificato il decreto del tribunale e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Fermo. Per ora rimarrà lì a scontare la condanna avuta per l’accusa di spaccio.