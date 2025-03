Cingoli, riapre la pinacoteca dopo i restauri

Con la riapertura della pinacoteca comunale intitolata a Donatello Stefanucci domani alle 17 Cingoli ripropone, nelle sale di via Mazzini, una delle sue eccellenze, chiusa dopo il terremoto. Autorizzato dalla Soprintendenza, il progetto per il consolidamento è stato realizzato con i fondi municipali e comunitari del Gal Colli Esini. Il nuovo allestimento permette di godere del percorso curato da Luca Pernici, direttore dei civici istituti culturali. In mostra, le opere di alcuni degli autori più significativi del Novecento: Stefanucci (1896-1987), Giovanni Toccafondo (1932-1996), Maurizio Carloni (1941-2001), evidenziando la poliedricità di Cesare Emidio Bernardi (1911-1985). "Salutando con orgoglio la riapertura della pinacoteca, riconsegniamo alla città – ha sottolineato il sindaco Michele Vittori – uno dei suoi luoghi culturali". La cerimonia si terrà nell’Hortus (in caso di maltempo, nella sala Verdi in Comune).

g. cen.