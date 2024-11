Cingoli, si inaugura oggi il punto salute: esami e visite all’Inrca

Sarà inaugurato domani alle 11 a Cingoli il punto salute Inrca ubicato nel Centro medico, in cui si potranno effettuare rilevazione dei parametri vitali (saturazione di ossigeno e pressione arteriosa), esami cardiologici (elettrocardiogramma, Holter pressoria, Ecg Holter), spirometria ed esami dermatologici. Il medico specialista eseguirà on-line la refertazione e la valutazione del problema. L’ambulatorio è rivolto solo all’erogazione di prestazioni non urgenti, per le quali non si rende necessario andare al pronto soccorso. L’orario di apertura è fissato dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, accedendo con la prescrizione del dottore di medicina generale. Per fruire della prestazione bisogna contattare telefonicamente il Cup, o recarsi agli sportelli dell’Inrca. Per i pagamenti si può procedere online o tramite bonifico.

g. cen.