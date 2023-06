Cingoli: solenne ultima seduta del Consiglio dei ragazzi

La Festa della Repubblica a Cingoli è stata celebrata, durante un’articolata cerimonia organizzata dal Comune, nel piazzale Luigi Cipolloni, ai Viali Valentini e nelle immediate vicinanze. L’incontro abbastanza partecipato, si è aperto con l’intervento del sindaco Michele Vittori che ha sintetizzato il significato della manifestazione. La professoressa Emanuela Tarascio, dirigente dell’Istituto comprensivo Mestica, è stata in sintonìa con la riunione del Consiglio comunale dei ragazzi, convocato per l’ultima volta in quanto verrà rinnovato all’inizio del prossimo anno scolastico. Vanessa David, sindaco uscente, ha relazionato sull’attività svolta, alunne e alunni in alternanza hanno eseguito letture dedicate alla ricorrenza onorata dalla presenza di Filippo Saltamartini, vice presidente della Regione. Poi nel vicino monumento ai caduti è stata deposta una corona d’alloro, quindi nell’adiacente area San Carlo è avvenuta l’inaugurazione (nella foto) dello spazio destinato parzialmente a parcheggio, mentre nel restante settore sono state collocate otto postazioni per ricariche elettriche: due colonnine per le auto, sei per le bici. Per la riqualificazione dell’area, Il Comune ha ottenuto 114.000 euro partecipando a un bando regionale.

Gianfilippo Centanni