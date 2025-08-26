Cingoli su Rai Tre in gara per le Marche

Cingoli è stata scelta per rappresentare le Marche nell’edizione 2025-26, la tredicesima del concorso "Il Borgo dei Borghi" che Rai3 manderà in onda su Kilimangiaro, il programma dedicato ai 20 borghi – uno per regione – che si contenderanno il prestigioso titolo nazionale. Per effettuare le riprese, una troupe della Rai sarà a Cingoli domani e dopodomani: l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a ritrovarsi in centro per vivere un momento speciale.

"La candidatura di Cingoli – ha dichiarato il sindaco Michele Vittori – è un’occasione unica per valorizzare il nostro borgo e il territorio. Rappresentare la regione ci carica di responsabilità, ma c’inorgoglisce. E il coinvolgimento della comunità è fondamentale per proiettare Cingoli in alto nella classifica decisiva".

Cristiana Nardi (nella foto) assessora municipale al turismo e presidentessa per le Marche dell’associazione "Borghi più belli d’Italia", rivolge un appello: "Sosteniamo le Marche, appoggiando Cingoli in questa avventura che in realtà lo è per l’intera regione".

Dopo la messa in onda, sul sito Rai dedicato al "Borgo dei Borghi" si aprirà, per tre settimane, una votazione web gratuita. E il 5 aprile il più votato sarà eletto vincitore.

Gianfilippo Centanni