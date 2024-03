Cinquanta coreografie con trecento ballerini

Domenica Tolentino sarà una "capitale" della danza grazie alla presenza di oltre 300 ballerini di 26 scuole della regione che al Vaccaj daranno vita a più di cinquanta coreografie. Merito della 7ª edizione del "Città in danza", concorso organizzato dalla Uisp di Macerata - e patrocinato dal Comune - che rientra in un circuito di rassegne nazionali. I protagonisti saranno valutati da un’apposita commissione di esperti che, inviata dalla direzione nazionale Uisp e dai coordinatori dell’area Danza regionale Uisp, sceglierà le migliori coreografie per il concorso finale del prossimo luglio. Il palcoscenico di Tolentino, dunque, torna a ospitare questa manifestazione dopo alcuni anni di pausa. Si comincerà alle 15 con "Bambini" (fino a 9 anni) e "Junior" (10-12 anni), poi si proseguirà alle 18 con le categorie Ragazzi (12-15 anni) e Adulti (dai 16 anni in su). La direzione artistica è firmata da Martina De Felice, presidente del Comitato Uisp di Macerata e vice presidente della Uisp Marche. Le varie scuole partecipanti proporranno diversi stili di danza: classica, moderna, jazz, hip-hop, danze etniche, musical. La giuria è composta da Fabrizio Federici, responsabile Danza Uisp nazionale, Arianna Silvestri ballerina freelance, e Alessandra Pierini, giornalista. Inoltre ci sarà un giudice d’eccezione come il maestro Giulio Benvenuti, il quale darà a molti ballerini e ballerine la possibilità domani di partecipare a uno stage di danza moderna e musical. Ai vincitori verrà assegnato il premio "Città di Tolentino". Il concorso, cui partecipano pure due scuole di Tolentino, è stato presentato dal sindaco Sclavi, dal vicesindaco Alessia Pupo e dalla stessa Martina De Felice. "La nostra città, sede di un liceo coreutico, si conferma luogo di formazione privilegiato – ha detto Alessia Pupo –. Inoltre, un evento del genere ha importanti ricadute anche dal punto di vista economico".

m. g.